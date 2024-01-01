World Anvil

World Anvil

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Web Sitesi: worldanvil.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde World Anvil çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

World Anvil, dünya ortamınızı veya IP'nizi oluşturmanıza, organize etmenize, saklamanıza ve pazarlamanıza, istediğiniz parçaları başkalarıyla paylaşmanıza ve gerisini gizli tutmanıza yardımcı olan ödüllü bir dünya oluşturma araçları setidir. İster bütün bir yaratıcı ekibi yönetiyor olun ister tek başınıza yaratıyor olun, World Anvil, fantastik bir dünya veya kurgusal bir ortam oluşturmanıza yardımcı olmak için uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Wiki benzeri makaleler, etkileşimli haritalar, tarihsel zaman çizelgeleri, Kampanya Yöneticisi dahil RPG Desteği ve tam entegre roman yazma yazılımıyla, RPG Kampanyanızı yürütmek veya romanınızı yazmak için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahibiz!

Web Sitesi: worldanvil.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, World Anvil ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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