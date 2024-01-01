Words Game

Words Game

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: connectionsgame.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Words Game çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kelime Oyunu, oyuncuların verilen kelimeye karşılık gelen 3 doğru resimden birini seçmesi gereken eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Kelime Oyununda oyuncular, kelimelere bakarak ve bunları karşılık gelen resimlerle eşleştirerek temel kelimeleri gözden geçirebilecekler. Bunu yapmak için oyuncuların temel kelimelerin anlamını kavramaları gerekir. Daha sonra o kelimeye karşılık gelen anlamı taşıyan görsele tıklayın. Bu oyunda oluşturulan resimler ve bulmacalarla birçok kelime dağarcığı ilişkilendirilir. Dikkatlice gözlemleyin ve karşılık gelen kelimeyle eşleştirin. Kelime Oyunu, oyuncuların zengin bir kelime bilgisine sahip olmasını gerektirir ancak oyuncular bu oyunda hafızalarını da eğitebilirler. Ne anlama geldiğini bilmediğiniz kelimeler için yanıtı rastgele seçebilirsiniz. Doğru tahmin edecek kadar şanslıysanız kelimenin anlamını bileceksiniz. Bu oyunu oynadıktan sonra kesinlikle kelimeleri daha uzun süre hatırlayabileceksiniz.

Web Sitesi: connectionsgame.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Words Game ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

ABC words

ABC words

connectionsgame.io

Find Words

Find Words

connectionsgame.io

Image To Word Match

Image To Word Match

connectionsgame.io

Animals Word Search

Animals Word Search

connectionsgame.io

Guess Word

Guess Word

connectionsgame.io

Blurdle

Blurdle

connectionsgame.io

OMG Word Professor

OMG Word Professor

connectionsgame.io

Rundle

Rundle

connectionsgame.io

Dirdle

Dirdle

connectionsgame.io

Flappy Birdle

Flappy Birdle

connectionsgame.io

Shapes Game

Shapes Game

connectionsgame.io

Brain Test: Tricky Words

Brain Test: Tricky Words

poki.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası