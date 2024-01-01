Words Game

Kelime Oyunu, oyuncuların verilen kelimeye karşılık gelen 3 doğru resimden birini seçmesi gereken eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Kelime Oyununda oyuncular, kelimelere bakarak ve bunları karşılık gelen resimlerle eşleştirerek temel kelimeleri gözden geçirebilecekler. Bunu yapmak için oyuncuların temel kelimelerin anlamını kavramaları gerekir. Daha sonra o kelimeye karşılık gelen anlamı taşıyan görsele tıklayın. Bu oyunda oluşturulan resimler ve bulmacalarla birçok kelime dağarcığı ilişkilendirilir. Dikkatlice gözlemleyin ve karşılık gelen kelimeyle eşleştirin. Kelime Oyunu, oyuncuların zengin bir kelime bilgisine sahip olmasını gerektirir ancak oyuncular bu oyunda hafızalarını da eğitebilirler. Ne anlama geldiğini bilmediğiniz kelimeler için yanıtı rastgele seçebilirsiniz. Doğru tahmin edecek kadar şanslıysanız kelimenin anlamını bileceksiniz. Bu oyunu oynadıktan sonra kesinlikle kelimeleri daha uzun süre hatırlayabileceksiniz.

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