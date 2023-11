Talking Ben the Dog, Outfit7 Limited tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunudur. Talking Ben the Dog Android oyununu PC veya Mac'te oynamak için BlueStacks uygulama oynatıcısını kullanın. Ben, sakin ve rahat hayatında yemek yemekten, içmekten ve gazete okumaktan hoşlanan emekli bir kimya profesörüdür. Cevap vermeden önce gazetesini katlayıncaya kadar onu yeterince uzun süre taciz etmeniz gerekecek. Daha sonra onunla konuşabilir, dürtebilir, gıdıklayabilir ve hatta onu telefonla arayabilirsiniz. Ben ise onu laboratuvarına götürdüğünüzde bir köpek gibi seviniyor. Burada iki test tüpünü birleştirip komik sonuçları izleyerek kimya deneyleri yapabilirsiniz. Ayrıca onu geğirmenin skatolojik yöntemi de var ama bu onun şarjörden vazgeçmesini sağlamayacak. Gazeteyi elinden aldığınızda, söylediklerinizi o köpek sesiyle tekrarlayacaktır. Talking Ben the Dog'u bir PC'de veya mobil web tarayıcısında oynayın. Now.gg'de ücretsiz çevrimiçi oyun oynamaya başlayın.

