Survivle'da oyuncunun 5 harfli kelimeyi tahmin etmesi gerekir. Maksimum 6 tahmininiz olacak ve kazanmak için en az 7 puan kazanmalısınız. Mümkün olduğunca az kez doğru tahmin etmeye çalışın. Survivle oynamak için bulmacaya "Hazır" kelimesini yazıp Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra doğru sonucu alana kadar tahmininizi girin. 1 denemeyi boşa harcamamak için dikkatlice düşünün. Bir dahaki sefere doğru tahminler alabilmek için verilen bilgi ve öneriler iyice kullanılmalıdır.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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