Shapes Game

Shapes Game

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Şekiller Oyununu oynayın ve soldaki verilen desene şekil olarak benzeyen sağdaki görüntüleri seçerek şekilleri belirleyin. Shapes Game, oyuncuların resimler aracılığıyla daha fazla nesne şekliyle tanışma fırsatına sahip olacağı eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Çocukların geometrik şekilleri doğru tanıyabilmeleri için oynayabilecekleri uygun bir oyun olacaktır. Solda bir model, sağda ise nesnelerin görselleri verilecektir. Sağdaki soldakilerle aynı şekle sahip nesneleri seçmek için yakından bakın. Böylece küçük çocuklar görüntüleri ve geometrik şekilleri nasıl tanıyacaklarını hızla öğreneceklerdir.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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