Rundle

Rundle

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Rundle, oyuncuların 5 harfli gizemli kelimeleri bulmaya çalışması gereken eğlenceli bir kelime tahmin oyunudur. Sunulan her kelime için yalnızca 3 deneme vardır. Bu oyunda oyuncuların doğru kelimeyi mümkün olan en az sayıda bulmak için dikkatlice düşünmeleri gerekir. Rundle'da gizemli kelimeler temel İngilizce sözcüklerdir. Her bulmacanın rengi, doğruluk düzeyine bağlı olarak değişecektir. Yeşil renkli harfler kelime içerisinde ve doğru konumda görünen harflerdir. Sarı renkli harfler kelime içinde görünen ancak yanlış konumda olan harflerdir. Geriye kalan harfler kelimede yer almayan harflerdir.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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