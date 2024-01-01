Prinxy, öncelikle kızlara yönelik tasarlanmış ücretsiz, özel olarak hazırlanmış oyunlar sunan bir oyun platformudur. Sitede giydirme, makyaj, dekorasyon, evcil hayvanlar ve yemek pişirme gibi çeşitli oyun kategorileri bulunmaktadır. Oyunlar hem PC hem de mobil cihazlarda tarayıcı üzerinden oynanabilir ve herhangi bir indirme işlemi gerektirmez. Prinxy, kullanıcılara moda trendlerini, makyaj stillerini ve diğer eğlenceli etkinlikleri keşfedebilecekleri güvenli ve yaratıcı bir alan sağlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: prinxy.app

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