Pomni Math Game

Pomni Math Game

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Pomni Matematik Oyunu, oyuncuların soldaki hesaplamaya karşılık gelen cevabı bularak hesaplama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Pomni Matematik Oyunu, oyuncuların hesaplama yapmak ve verilen hesaplamaya karşılık gelen doğru cevabı bulmak için hızlı düşünmeleri gereken, matematik temalı eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Ekranın sol tarafında hesaplamaların önceki kısmı bulunmaktadır. Sağ tarafta sayılar var. Oyuncular, hesaplamanın arkasında gizli olan görüntüleri ortaya çıkarmak için, soldaki hesaplamaların cevaplarına karşılık gelen sağdaki sayıları hesaplamaya sürükleyeceklerdir. İlgili tüm sonuçları tabloya birleştirerek tüm hesaplamaları tablodan silin.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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