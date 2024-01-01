Polygonle

Polygonle

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: connectionsgame.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Polygonle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Polygonle is a fun puzzle game in which players must find an 8-letter mystery word in up to 6 tries based on suggested clues. In Polygonle, players are provided with clues hidden inside polygons. The number of polygons will correspond to the length of the mystery word. Your task is to rely on polygonal clues to decode it. Each polygon will represent a letter. This game requires the player's thinking and observation abilities. Besides, players can also use the toolkit in Polygonle to change their strategy accordingly. Hints, which provide subtly hinting in the appropriate direction, or the capability to rotate or work with certain polygons to get a different viewpoint are some examples of these tools. Because of the straightforward design of the game's interface, players can concentrate on solving puzzles rather than being distracted by difficult controls.

Web Sitesi: connectionsgame.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Polygonle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Blurdle

Blurdle

connectionsgame.io

Dirdle

Dirdle

connectionsgame.io

Colorle

Colorle

connectionsgame.io

Stepdle

Stepdle

connectionsgame.io

Growdle

Growdle

connectionsgame.io

Word Master

Word Master

connectionsgame.io

Wordle Junior

Wordle Junior

connectionsgame.io

Lingle

Lingle

connectionsgame.io

Casual Crossword

Casual Crossword

connectionsgame.io

Rundle

Rundle

connectionsgame.io

Find The Lost Letter

Find The Lost Letter

connectionsgame.io

Hardle

Hardle

connectionsgame.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası