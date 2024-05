ZOI: The Escape'te başarısızlığa hazır olun! Dünyaya düşen küçük bir uzaylı olan Zoi olarak oynuyorsunuz. Görevi eve dönmek için her kulenin tepesine atlamaktır, ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Her iki taraftan da platformlar yüksek hızlarla üzerinize uçuyor! Düşmemek için atlamalarınızı mükemmel şekilde zamanlamanız gerekecek! Her atlamada size para kazandırır ve bunları Zoi'niz için yeni harika görünümler satın almak için kullanabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeyin ve 45 zorlu seviyenin tamamını geçmek için gerekenlere sahip olup olmadığınızı görün. Zoi'yi kurtarabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zoi: The Escape ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.