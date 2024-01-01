Zen Splatter

Zen Splatter

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Web Sitesi: poki.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zen Splatter, sizi arkanıza yaslanıp rahatlamaya davet eden bir boyama oyunudur. Sizinle aynı rezonansa giren çeşitli nesneler arasından seçim yapın ve ardından en sevdiğiniz renkleri bunların üzerine serpin. Her nesneyi döndürmek için zaman ayırın ve her köşenin canlı tonlarla kaplanmasını sağlayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz 20'den fazla nesneyle yaratıcılığınızın akmasına izin verin. Gerçekten güzel ve sakin bir şey yaratabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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