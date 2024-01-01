Word Chains

Word Chains

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Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Word Chains çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kelime Zincirleri, aynı kategorideki kelimeleri birleştirerek bulmacaları çözmeniz için sizi zorlayan bir kelime oyunudur! İlgili kelimeleri stratejik olarak gruplandırın ve onları kusursuz bir şekilde birbirine bağlayan zincirler oluşturun. Ancak tetikte olun; yön bulmak çok önemlidir ve başka kelimelerin içinden geçemezsiniz, bu nedenle yolunuzu dikkatli bir şekilde planlayın. Kelimeler tahtaya dağılmışken dikkatli olun ve mücadeleyi kolaylaştırmak için güçlendirmeleri kullanın. Bağlantılı tüm kelimeleri başarılı bir şekilde bir araya getirebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Word Chains ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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