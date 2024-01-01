Word Chains

Kelime Zincirleri, aynı kategorideki kelimeleri birleştirerek bulmacaları çözmeniz için sizi zorlayan bir kelime oyunudur! İlgili kelimeleri stratejik olarak gruplandırın ve onları kusursuz bir şekilde birbirine bağlayan zincirler oluşturun. Ancak tetikte olun; yön bulmak çok önemlidir ve başka kelimelerin içinden geçemezsiniz, bu nedenle yolunuzu dikkatli bir şekilde planlayın. Kelimeler tahtaya dağılmışken dikkatli olun ve mücadeleyi kolaylaştırmak için güçlendirmeleri kullanın. Bağlantılı tüm kelimeleri başarılı bir şekilde bir araya getirebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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