Under The Red Sky, hızın kral olduğu bir 3D parkur oyunudur! Amacınız mümkün olan birçok farklı rotadan birini kullanarak veya kendi rotanızı bularak her seviyenin sonuna mümkün olduğunca çabuk ulaşmaktır! Haritalarda tırmanın, zıplayın, zıplayın ve duvarda koşun ve en iyi zamanınızı geçip geçemeyeceğinizi görün! Her seviyeyi tamamlamanın harika yeni rotalarını ve yollarını arar; her seviye bir oyun alanıdır!

Web Sitesi: poki.com

