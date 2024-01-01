Train Master, treninizi çarpmadan tüm yolcularınızı raydan toplamanız gereken bir bulmaca oyunudur! Sadece lokomotifle başlayın ve aldığınız her yolcuyla treninizin daha da uzamasını izleyin. Kavşakları dikkatlice seçin, daha fazla yolcu toplamak için doğru dönüşleri yapın ve kendi otobüslerinize çarpmaktan kaçının. Yol boyunca paraları toplayın ve bunları treninizi geliştirmek için kullanın. Kendinizi gerçek Tren Ustası olarak kanıtlayabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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