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Superkill.io, hızlı tempolu, gündelik, çok oyunculu bir birinci şahıs nişancı oyunudur! Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte katılın ve hanginizin en iyi hedefe sahip olduğunu görün! Tabancalardan keskin nişancılara kadar çeşitli farklı silahları alırken harita üzerinde çevirin, kaydırın, tırmanın ve çelik halatla ilerleyin; nasıl oynamak istediğinizi siz seçin! Diğerleri arasında öne çıkmanızı sağlamak için hasta görünümlere göz atmayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

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