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Stunt Paradise, çılgın bir yolculuğa çıkacağınız bir sürüş oyunudur! Güzel adalarda epik zorluklara göğüs gereceğiniz ve çılgın gösteriler gerçekleştireceğiniz adrenalin dolu bir maceraya hazır olun. Çeşitli engellerin üzerinden geçin, yol boyunca para toplayın ve bunları harika yeni arabalar satın almak için kullanın. Kemerlerinizi bağlayın, yola çıkın ve ekstrem sürüşün heyecanını yaşayın. Şimdi oynayın ve ne kadar ileri gidebileceğinizi görün!

Web Sitesi: poki.com

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