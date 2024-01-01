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Speed ​​Pool King, zamana karşı yarışta becerilerinizi zorlayan eğlenceli bir bilardo oyunudur! Tur başına sadece 2 dakika ile en yüksek puanı elde etmek için bilardo masasını mümkün olduğunca verimli bir şekilde temizlemelisiniz. Mükemmel atış için isteka çubuğunuzu konumlandırmak üzere isteka topuna tıklayın! En yüksek puanınız nedir?

Web Sitesi: poki.com

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