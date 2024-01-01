Slime Laboratory 3

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Kaçan slime, Slime Laboratuvarı 3'e geri döndü! Bu üçüncü bölümde, sümüksü maceranız bir buz gezegeninde devam ediyor ve fizik tabanlı platform eğlencesine soğuk bir dokunuş katıyor. Buzlu zorluklar ve zorlu tuzaklarla dolu kaygan bir yolculuğa çıkın. Yol boyunca her diski toplamayı unutmayın! Bu zorlu mücadelenin üstesinden gelmeye hazır mısın?

Web Sitesi: poki.com

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