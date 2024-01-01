Royal Card Clash

Royal Card Clash

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Royal Card Clash, kraliyet kartlarını yenmek için stratejik olarak numaralı kartları oynamanız gereken heyecan verici bir kart oyunudur. Her turda üç farklı şeritte üç kart oynama seçeneğiniz vardır. Her takımdan kartlar her kraliyete zarar verebilir, ancak yalnızca aynı takımdan bir kart bir kraliyet kartını çıkarabilir. Hangi kartları ne zaman oynayacağınız konusunda stratejik olmanız gerekecek, aksi takdirde kartlarınız biter! Royal Card Clash'ta üstünlük sağlamak için gerekenlere sahip misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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