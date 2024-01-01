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Punch Legend Simulator, sıfırdan başlayarak yükselen bir boks yıldızı haline geldiğiniz bir dövüş oyunudur! Kum torbalarıyla pratik yaparak gücünüzü artırın. Kendinize güvendiğinizde ringe çıkın ve diğer boksörlere meydan okuyun! Kazandığınız paraları hem ruhunuzu hem de görünümünüzü geliştirmek için kullanın. Sıkı çalışın, zorlukların üstesinden gelin ve güçlenin. Tek yumruk efsanesi olmaya hazır mısın?

Web Sitesi: poki.com

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