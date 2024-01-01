Prismo Puzzles, hayvanların, araçların, nesnelerin ve şekillerin resimlerini bir araya getirdiğiniz renkli bir yapboz oyunudur. Her biri kendine özgü bir zorluk ve canlı görseller sunan tonlarca farklı bulmacayı keşfedin. Açılabilecek 8 farklı bulmaca paketiyle Prismo Puzzles, her yaştan bulmaca severlere saatlerce eğlence vaat ediyor. Bir sonraki başyapıtınıza dalmaya ve parçaları bir araya getirmeye hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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