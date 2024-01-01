PizzaFall

PizzaFall

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PizzaFall, ayakları üzerinde atıcılarla donatılmış bir dilim pizzanın kontrolünü elinize aldığınız heyecan verici bir arcade macerasıdır. Patates kızartması, hamburger ve salata gibi lezzetli düşmanlarla dolu, sürekli değişen seviyelere inin. Seviyeyi canlı olarak geçtiğinizden emin olmak için hızlı reflekslerinizi kullanarak onları yok etmelisiniz. Oyunun birçok lezzetli seviyesine dağılmış çeşitli güçlendirmelerin kilidini açmak için salam puanları kazanın. Aksiyonun içinden geçip en iyi pizza kahramanı olmaya hazır mısın?

Web Sitesi: poki.com

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