Penalty Shooters X, amacınızın rakip takımı geride bırakmak olduğu heyecan verici bir futbol oyunudur. Atış sırası size geldiğinde, nişan alın ve gol atmak için atışınızı mükemmel bir şekilde zamanlayın. Savunma yaparken kaleci rolünü üstlenin; rakibinizin hareketlerini yakından izleyin ve kurtarmak için doğru noktaya dalın. Maçları kazanarak ve sıralamalarda yükselerek Seviye Mücadelesi modunda becerilerinizi geliştirin veya yetenekli rakiplerle yüzleşmek ve favori takımınız olarak oynamak için doğrudan Dünya Kupası moduna geçin. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu ve kaleci olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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