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Papa's Cupcakeria, pitoresk Frostfield kasabasında açıldı ve mağazada kek pişirmek ve süslemekten siz sorumlusunuz! Yılın tüm tatillerinde ilerleyin ve kek yapma ustası olmak için restoranın dört istasyonunda da ustalaşın.

Web Sitesi: poki.com

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