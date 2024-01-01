En sevdiğiniz iki oyunun heyecan verici birleşimi olan çevrimiçi çok oyunculu oyun Obby Tag ile heyecanı ikiye katlamaya hazır olun: Obby ve Tag! Görevin mi? Tacı çalmak için oyuncuyu etiketleyin ve puan kazanmak için tacı tutun! Engelleri aşın, daha hızlı koşmak ve tırmanmak için yıldırım bloklarına dokunun ve turuncu bloklardan ve uyarı bloklarından kaçının. Tacı yakalamaya yardımcı olmak için güçlendirmeleri kullanmayı unutmayın! Şimdi arkadaşlarınızla Obby Tag oynayın! Dört arenada da ustalaşabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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