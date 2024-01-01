Nails DIY: Manicure Master

Nails DIY: Manicure Master

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Nails DIY: Manicure Master, şimdiye kadarki en çarpıcı tırnakları yaratabileceğiniz bir giydirme oyunudur! İster sevimli, ister okyanustan ilham alan, ister pop olsun, bir stil seçerek başlayın. Tırnaklarınızın şekline ve uzunluğuna karar verin, ardından düz renklerden özel efektli degrade tonlara kadar en sevdiğiniz ojeyi uygulayın. Benzersiz bir dokunuş için çeşitli çıkartmalar ekleyin, tüm parmaklarınızı tamamlayın ve görünümü şık bir yüzükle tamamlayın. Bir resim çekin ve şaheserinizi arkadaşlarınızla paylaşın! Tasarımınızı gösterin ve kimin en iyi Manikür Ustası olabileceğini görün!

Web Sitesi: poki.com

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