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My Perfect Hotel, hayalinizdeki oteli işletebileceğiniz boş bir oyundur! Misafirleri kontrol edin, odaları temizleyin, ödemeleri ve bahşişleri toplayın ve banyoların her zaman tuvalet kağıdıyla dolu olduğundan emin olun. Otel odalarınızı yükseltin, işinizi genişletin ve çeşitli görevlerde yardımcı olacak çalışanları işe alın. Yönetici, yatırımcı ve tasarımcı olarak becerilerinizi geliştirin! Kendi konaklama imparatorluğunuzu kurmaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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