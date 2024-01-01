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Minecraft Classic, kendi dünyanızı oluşturup oynayabileceğiniz ücretsiz bir çevrimiçi çok oyunculu oyundur. Minecraft Classic, inşa edebileceğiniz 32 blok içerir ve yaratıcı modda istediğiniz her şeyi inşa etmenize veya çok oyunculu eğlence için sunucunuza en fazla 8 arkadaşınızı size katılmaya davet etmenize olanak tanır.

Web Sitesi: poki.com

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