Mine Cartoon: Cube World, sizi bloklu bir evrende heyecan verici bir maceraya çıkaran komik bir oyundur! Bir aşk hikayesine başlamayı veya yetenekli bir okçu olmak için tek başına bir yolculuğa çıkmayı seçin. Aşk hikayesinde göreviniz ne pahasına olursa olsun kız arkadaşınızı geri kazanmak! Gözlerinizin önünde götürüldükten sonra, onu kurtarmaya çalışırken kararlar verecek ve sonuçlarıyla yüzleşeceksiniz. Her türlü sonu toplayın ve başarılı olmak için kaç deneme yapmanız gerektiğini görün! Okçuluk becerilerinizi geliştirmeyi tercih ediyorsanız okçu hikayesine dalın ve birkaç zombi vurun! Bu eğlenceli ve ilginç küp dünyası macerasına hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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