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Kate's Cooking Party 2, Kate's Cooking Party'nin heyecan verici devamı olup restoran yönetimine daha da fazla eğlence getiriyor. Bu sefer arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz! Dost canlısı bir sunucu olarak amacınız müşterilerinizi mutlu etmektir. Siparişlerini alın, içecekleri servis edin, masaya yiyecek getirin, ortalığı temizleyin ve gerektiğinde bulaşıkları yıkayın. Tüm seviyeleri tek başınıza tamamlayarak veya arkadaşlarınızla takım oluşturarak görevleri birlikte tamamlayarak zaman yönetimi becerilerinize meydan okuyun. Arkadaşlarınızla bu eğlenceli yemek pişirme partisine katılmaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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