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Jamjam'da aksiyona atılmaya hazır olun! Bu aksiyon platform oyununda, sonunda warp borusuna fırlatmanız gereken jelatinimsi bir küp olarak oynuyorsunuz. Yol boyunca toplanacak yıldızlar var. Hepsini toplarsanız 3 yıldız puanı alırsınız! Her seviyede 3 yıldız derecelendirmesi almaya çalışın! Jamjam'ın sonuna varabilecek misin?

Web Sitesi: poki.com

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