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Grapple Grip, yakalama becerilerinizi teste tabi tutan bir bulmaca platform oyunudur! Çok yönlü bir kıskaçla donatılmış, zorlu seviyelerde yolunuzu tırmanacaksınız. Platformlara bağlanmak, kendinizi daha yükseğe kaldırmak ve zorlu engelleri aşmak için kıskacı kullanın. Bulmacaları çözün, çıkışı bulun ve takılırsanız endişelenmeyin; yardım için her zaman ipucu düğmesini kullanabilirsiniz. Sonuna kadar ilerleyip her seviyeyi fethedebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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