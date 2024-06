Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Glam Girl: Dress Up and Makeover çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Glam Girl: Dress Up and Makeover ile moda ve gösteriş dünyasına adım atın! Karakterinizi her durum için giydirirken her zaman hayalini kurduğunuz stilist olun. Mükemmel kıyafeti, eşleşen ayakkabıları seçin ve çarpıcı makyajla ışıltılı bir dokunuş ekleyin. Sevimli evcil hayvanınızı da getirmeyi unutmayın! Karakterinizi şekillendirdikten sonra ne kadar beğeni aldığınızı veya moda yarışmalarında yarıştığınızı görün. Arkadaşlarınızla paylaşmak üzere resimleri indirerek muhteşem görünümünüzü kaydedin. Parlamaya ve şık bir şekilde parıldamaya hazır olun!

Web Sitesi: poki.com

