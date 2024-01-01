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Freefall Apart, ragdoll karakterinizi tuhaf bir kaleye fırlatmayı konu alan bir aksiyon oyunudur. Anahtarı ve çıkışı ararken karakterinizi fırlatın ve dönen testere bıçakları ve oklar gibi ölümcül engellerden kaçın. Ancak atlayışlar sınırsız değil! Atlamalar bitmeden anahtarı toplamanız ve çıkışı bulmanız gerekiyor. Bu eğlenceli ve yoğun yolculuğa hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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