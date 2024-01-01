Serbest Vuruş Screamers'da Gol Kralı Olun! Bu penaltı atış oyununda her seviyede gol atmak size kalmış. Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır; Bazı seviyelerde diğer oyuncular, kaleciler, hareketli hedefler ve daha fazlası gibi hedefe giden yolunuzu tıkayacak birçok engel bulunur. Seviyeleri geçmek için mükemmel nişan alma ve tüm futbol becerilerinizi kullanmanız gerekecek. Gol atmadın mı? Endişelenmeyin; seviye başına 6 deneme hakkınız var ve her zaman yardım isteyebilirsiniz. Free Kick Screamers'ın tüm seviyelerini geçebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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