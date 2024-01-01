Flag Paint: World Tour

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Flag Paint: Dünya Turu, coğrafya bilginizi teste tabi tutan bir bilgi yarışması oyunudur! Farklı ülke bayraklarının kilidini açıp doğru renklere boyayarak dünyayı keşfedin. Ülkeler ve bölgeler hakkında en çok kimin bilgi sahibi olduğunu görmek için çok oyunculu modda diğer oyunculara meydan okuyun. Gerektiğinde yardım için ipucunu kullanın. Macera şimdi başlasın!

Web Sitesi: poki.com

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