Elysian: Gerçeklik ve sanal savaşın bulanıklaştığı yer. Bu yürek hoplatan FPS'de yalnızca en güçlü ve en stratejik oyuncular galip gelir. Yolunuzu seçin: yetenekli rakiplere karşı adrenalinle dolu çatışma savaşları veya affetmeyen Hayatta Kalma Modunda sınırlarınızı test edin. Çatışmalarda, dinamik savaş alanlarında rakiplerinizi geride bırakmak için son teknoloji silahlarda ve fütüristik teknolojide ustalaşın. Hayatta Kalma Modu: Her dalga bir öncekinden daha zorlu olan amansız düşmanlarla yüzleşin. Hayatta kalmak için kendinizi zorlayın. Çarpıcı görseller ve duyarlı oynanışla Elysian, sizi oyun ile gerçeklik arasındaki çizginin ortadan kalktığı bir dünyaya sürüklüyor. Mücadeleye katılın ve bu unutulmaz FPS deneyiminde değerinizi kanıtlayın.

Web Sitesi: poki.com

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