Dadish 3D

Dadish 3D

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Dadish yepyeni bir macera için geri döndü - şimdi 3D! Dadish 3D, çocuklarını bulmakla görevli turp bir baba olan Dadish olarak oynadığınız bir platform oyunudur. Kayan bir reklam ortaya çıktı ve çocuklarını uzaklaştırdı ve babalık hisleri ona bir şeylerin ters gittiğini söylüyor! Ormanın içinden atlayarak, sahilleri arayarak ve büyük kötü patronlarla savaşarak küçük turplarını kurtarın! Dadish'in yepyeni bir boyutuna hazır mısın?

Web Sitesi: poki.com

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