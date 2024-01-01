Classic Chess

Classic Chess

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Klasik Satranç, stratejik becerilerinizi sergileyebileceğiniz, zamansız bir satranç oyunudur! İster başlangıç ​​düzeyinde, ister orta düzeyde, isterse ileri düzey bir oyuncu olun, bilgisayara meydan okumak ve seviyenizi bulmak için tek oyunculu modda oynayın. Geleneksel yolu mu tercih ediyorsunuz? Arkadaşlarınızla dostça bir maçın tadını çıkarın! Temiz, basit ve şık tasarımıyla Klasik Satranç, bu klasik oyunun tadını çıkarmanın zarif bir yolunu sunuyor. Satranç ustalığınızı kanıtlamaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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