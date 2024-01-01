BUMPY JUMPY

BUMPY JUMPY

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Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BUMPY JUMPY çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BUMPY JUMPY sıradan bir platform oyunu değil; atlama mekaniği senaryosunu tersine çeviriyor! Zıplayan karakterinizi gökyüzüne göndermek için yukarıya basmak yerine aşağı tuşuna basmanız gerekecek! Hedefinize doğru yuvarlanırken her sıçrayışta daha yükseğe zıplayarak ataletinizi kendi avantajınıza kullanın. Bitiş çizgisine giden en hızlı rotayı bularak hızınızı artıran farklı platformları keşfedin. Hızlı koşmayı göz önünde bulundurarak becerilerinizi geliştirin ve her seviyede yolunuzu optimize edin. Başarıya giden yolu çarpabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BUMPY JUMPY ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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