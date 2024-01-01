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BUMPY JUMPY sıradan bir platform oyunu değil; atlama mekaniği senaryosunu tersine çeviriyor! Zıplayan karakterinizi gökyüzüne göndermek için yukarıya basmak yerine aşağı tuşuna basmanız gerekecek! Hedefinize doğru yuvarlanırken her sıçrayışta daha yükseğe zıplayarak ataletinizi kendi avantajınıza kullanın. Bitiş çizgisine giden en hızlı rotayı bularak hızınızı artıran farklı platformları keşfedin. Hızlı koşmayı göz önünde bulundurarak becerilerinizi geliştirin ve her seviyede yolunuzu optimize edin. Başarıya giden yolu çarpabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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