Bullet Bros

Bullet Bros

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Bullet Bros, komik platform oyunu Flip Bros'un heyecan verici devamıdır. Bu sefer, oyuna yepyeni bir boyut katan güçlü bir silahla silahlanıyorsunuz. Kendinizi havada ilerletmek, döndürmek ve düşmanlarınızı yok oluşa fırlatmak için atışlarınızın geri tepmesini kullanın! Ne kadar çok oynarsanız, o kadar havalı kıyafetlerin ve güçlü silahların kilidini açabilirsiniz! Gereken şeye sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Donanımınızı kuşanın ve patlamaya hazır olun!

Web Sitesi: poki.com

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