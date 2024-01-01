Bullet Bros, komik platform oyunu Flip Bros'un heyecan verici devamıdır. Bu sefer, oyuna yepyeni bir boyut katan güçlü bir silahla silahlanıyorsunuz. Kendinizi havada ilerletmek, döndürmek ve düşmanlarınızı yok oluşa fırlatmak için atışlarınızın geri tepmesini kullanın! Ne kadar çok oynarsanız, o kadar havalı kıyafetlerin ve güçlü silahların kilidini açabilirsiniz! Gereken şeye sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Donanımınızı kuşanın ve patlamaya hazır olun!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bullet Bros ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.