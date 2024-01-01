Brigand Brigade

Brigand Brigade

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Brigand Tugayı'nda patlamaya hazır olun! Bu aksiyon platform oyununda seviyeleri hızlı ve çevik bir şekilde geçmelisiniz. İlerledikçe bölüm boyunca gördüğünüz hedeflere ateş edebilir veya atlayabilirsiniz. Ne kadar çok hedefi vurursanız puanınız o kadar iyi olur. Her seviyede üç yıldız derecelendirmesi elde etmeye çalışın! Ne kadar çok yıldız alırsanız, o kadar çok Brigand ve silahın kilidini açarsınız. Keşfedilecek tonlarca koleksiyon parçası var; o yüzden hepsini toplamaya çalışın! Hepsinin en hızlı ve en hassas Brigand'ı olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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