Blob Drop, popüler Suika türünde eğlenceli bir karpuz oyunudur. Bu, çeşitli türlerdeki damlaları stratejik olarak bir bardağa bıraktığınız bir birleştirme bulmaca oyunudur. Zıplayan damlacıkların birer birer düştüğünü ve aynı türden iki tanesi buluştuğunda daha büyük bir bloğa dönüştüklerini izleyin! Amacınız bardağı taşmadan mümkün olan en büyük damlayı oluşturmaktır. Bardak çok dolarsa ve bir damla dökülürse oyun biter! Blobunuzu ne kadar büyütebilirsiniz?

Web Sitesi: poki.com

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