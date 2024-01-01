OMG Word Professor'da oyuncuların yapboz parçalarını tam kelimeler halinde birleştirmek için düşünme yeteneklerini ve kelime dağarcığını kullanmaları gerekir. OMG Kelime Profesörü, oyuncuların harfleri bulup sürükleyerek anlamlı bir kelime oluşturmak için bulup birleştirdiği eğlenceli, gündelik bir oyundur. Oyun çok fazla beceri gerektirmiyor. Düşünmeyi ve zengin bir kelime dağarcığını gerektirir. Oyuncunun çok fazla kelime bilgisi olması, bulmacaları daha kolay ve hızlı çözmenize yardımcı olacak bir avantajdır. OMG Word Professor oynamaya başladığınızda, karıştırılmış bir bulmaca panosu görünecektir. Oyuncuların kafasını karıştırabilir. Ancak sakin ve sabırlı olun, ardından sözcükleri oluşturmak için harflere dokunup sürükleyin. Bunlar basit kelimeler veya hiç bilmediğiniz kelimeler olabilir. Oyun puan sayar. Ne kadar çok kelime bulursanız puanınız o kadar yüksek olur. Mümkün olduğu kadar çok kelime bulmaya ve mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışın.

Web Sitesi: connectionsgame.io

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