WebCatalog
Would You Rather Choose?

Would You Rather Choose?

now.gg

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Would You Rather Choose? çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tercih Etmek İster misiniz? KDR Games tarafından geliştirilen bir masa oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak tanır. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Would You Rather Choose? ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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