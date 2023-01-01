WebCatalog
FLICK SOLITAIRE

FLICK SOLITAIRE

now.gg

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FLICK SOLITAIRE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FLICK SOLITAIRE, Flick Games - Solitaire & Patience Card Games tarafından geliştirilen bir kart oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak sağlar. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, FLICK SOLITAIRE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Solitaire - Ocean

Solitaire - Ocean

now.gg

Classic Solitaire: Card Games

Classic Solitaire: Card Games

now.gg

Classic Solitaire

Classic Solitaire

now.gg

Klondike Solitaire

Klondike Solitaire

now.gg

Pyramid Solitaire - Card Games

Pyramid Solitaire - Card Games

now.gg

Solitaire Zoo

Solitaire Zoo

now.gg

Solitaire Sunday: Card Game

Solitaire Sunday: Card Game

now.gg

Solitaire Mystery Card Game

Solitaire Mystery Card Game

now.gg

Spider Solitaire - Card Game

Spider Solitaire - Card Game

now.gg

Solitaire - Card Klondike

Solitaire - Card Klondike

now.gg

Solitaire Royal - Card Games

Solitaire Royal - Card Games

now.gg

Solitaire Dragons

Solitaire Dragons

now.gg

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası