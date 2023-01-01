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Bejeweled Blitz

Bejeweled Blitz

now.gg

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Bejeweled Blitz is a puzzle game developed by ELECTRONIC ARTS and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

Web Sitesi: now.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bejeweled Blitz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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