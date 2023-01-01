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Punishing: Gray Raven

Punishing: Gray Raven

now.gg

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Punishing: Gray Raven, KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza izin verir. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var. Punishing: Gray Raven'ı now.gg mobil bulut ile ücretsiz çevrimiçi oynayın. Android için bu hızlı tempolu, son derece şık aksiyon RPG'sinde insanlığı yıkıcı bir biyomekanik virüsten kurtarın. İnsanlığın son kalıntıları, The Punishing olarak bilinen korkunç ve ölümcül bir virüsün kuşatması altında. Gri Kuzgun biriminin komutanı olarak, en iyi cyborg askerlerinden oluşan bir ekip oluşturmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak ve Dünya'yı tekrar insanların eline vermek için onlara mücadelede liderlik etmek size kalmış. Kaliteli Android içeriğini doğrudan tarayıcınıza sunan bulut platformu now.gg ile en iyi Android oyunlarını çevrimiçi olarak ücretsiz oynayın. Bir daha asla indirmelerle ve sinir bozucu güncellemelerle uğraşmayın. Now.gg aracılığıyla oyun oynadığınızda, otomatik olarak mevcut en son sürümle oynarsınız; bu da her zaman beklemeden doğrudan aksiyona girebileceğiniz anlamına gelir. now.gg ile eski akıllı cihazlarınızı son teknoloji ürünü Android makinelere dönüştürün. Bir tarayıcı ve internet bağlantısı olduğu sürece, en yeni Android içeriklerini yayınlamaya başlayabilir, güncelliğini yitirmiş telefonlara ve dizüstü bilgisayarlara yeni bir hayat verebilirsiniz. now.gg, indirmeden çevrimiçi olarak ücretsiz oyun oynamak için mükemmel bir platformdur. 'Tarayıcıda Oynat' düğmesine tıklayın ve Punishing: Gray Raven'ı tarayıcıda anında oynayın!

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