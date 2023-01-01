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RAID: Shadow Legends

RAID: Shadow Legends

now.gg

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RAID: Shadow Legends, Plarium Global Ltd tarafından geliştirilen bir rol yapma oyunudur ve now.gg, tarayıcınızda çevrimiçi oyun oynamanıza olanak sağlar. Burada keşfedebileceğiniz çok daha ilginç çevrimiçi oyunlar var.

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