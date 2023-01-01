The Speed Ninja is an adventure game developed by Playtouch and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

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